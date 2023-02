Charles De Ketelaere ciblé par deux formations de Premier League ?

Malgré son passage compliqué à Milan, le Diable Rouge devrait pouvoir compter sur quelques clubs s'il souhaitait se relancer ailleurs.

Après des débuts pourtant encourageants, l'aventure milanaise de Charles De Ketelaere a tourné au vinaigre.

Elle ne se déroule pas (encore) comme prévu, même si le Belge est jeune et possède un contrat à long terme. Ainsi, un départ est de plus en plus évoqué pour que le Diable Rouge puisse déjà retrouver du rythme et surtout la confiance.

Selon Sussex Express, CDK serait sur la "wish list" de Brighton et Leicester City. Les deux clubs anglais seraient surtout intéressés par un prêt, avec ou sans option d'achat. Un tel accord de location pourrait bien être une solution idéale à l'impasse dans laquelle se trouve actuellement le jeune médian.