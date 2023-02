Mbaye Leye : "Si on se sauve, ce sera le miracle de la saison"

Le coach de Zulte Waregem sait que son équipe va se battre jusqu'au bout de la saison pour le maintien en Pro League.

"Chaque match est important, mais celui-ci l'est encore plus", a déclaré Mbaye Leye en conférence de presse - selon le Nieuwsblad - avant de rencontrer Courtrai ce vendredi. "D'abord à cause de notre place au classement. Nous voulons suivre leur sillage, pour nous battre avec eux jusqu'au bout. Deuxièmement, parce que c'est le derby. C'est encore plus important pour nos fans."

"Chaque match qui passe maintenant va faire monter la pression. Peu importe le résultat. Même si vous gagnez, la pression ne diminuera pas. Tout le monde nous a d'abord félicités pour avoir bien progressé. On a plutôt bien joué à Seraing, d'ailleurs, mais il faut être plus efficace", a lancé le Sénégalais. "On va gérer, j'y crois fermement. Je suis un éternel optimiste. Peut-être que je serais l'idiot à la fin, mais mes joueurs doivent sentir que je le pense quand je le leur dis. Si nous nous sauvons, ce sera le miracle de la saison."