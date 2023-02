Deux joueurs du Standard absents pour le Clasico

Clasico au programme ce week-end lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League. Le Sporting d'Anderlecht reçoit le Standard de Liège ce dimanche soir (18h30).

Pour ce déplacement à Anderlecht, Ronny Deila ne pourra pas compter sur les services d'Ibe Hautekiet et de Stipe Perica. Le défenseur arrivé du Club NXT souffre d'une fracture du pouce gauche après une frappe puissante d’Aron Dönnum lors du petit match de fin de séance mercredi lors de l'entraînement ouvert. Il va être opéré, son indisponibilité est évaluée entre 10 et 15 jours.

"Ibe est indisponible. Ce ne serait pas juste de prendre des risques inutiles. On espère qu'il sera de retour d'ici deux voire trois semaines. Stipe n'est pas prêt non plus pour le match de ce week-end, il devrait être là la semaine prochaine", a confié le T1 des Rouches en conférence de presse."Barrett Laursen vit une situation compliquée en ce moment. Il ressent encore parfois des douleurs après les entraînements. Il pourrait monter en cours de jeu. Renaud Emond va mieux et devrait disputer plusieurs minutes dimanche soir ", a ajouté le technicien norvégien qui devra se passer de son capitaine, suspendu. "Nous avons plusieurs options. Lucas Noubi a montré qu'il pouvait repondre présent comme le démontre sa prestation à La Gantoise. Gojko Cimirot peut également évoluer à cette position."