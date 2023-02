Six buts dont un bijou de Faiz Selemani entre Zulte Waregem et Courtrai

Les deux équipes jouent pour leur maintien. Pourtant, la rencontre ne s'est pas montrée fermée pour un sous.

Les derbies entre Courtrai et Zulte Waregem sont toujours des matchs importants. Mais dans le contexte du bas de tableau, l'enjeu mathématique s'est rajouté à la lutte pour la suprématie locale. Calculer, il n'en a pourtant été que peu question sur le terrain. Si ce n'est pour compter les buts.

Ce sont les Courtraisiens qui ont allumé la première mèche via un beau travail technique d'Abdelkahar Kadri pour ouvrir le score au quart d'heure de jeu. Première équipe de la zone rouge, Zulte Waregem comptait alors virtuellement 7 points de retards sur son opposant. Raison pour laquelle les hommes d'Mbaye Leye poussaient et se voyaient récompensés par l'égalisation d'Alessandro Ciranni sur un assist de Zinho Gano à la demi-heure.

La rencontre gardait sa moyenne d'un but tous les quarts d'heure grâce à un but absolument sensationnel de Faiz Selemani sur coup-franc juste avant le repos. De quoi mettre les hommes de Bernd Storck devant au repos. Devant, mais pas à l'abri : dès le retour des vestiaires, Alioune Ndour profitait d'un moment de flottement dans la défense courtraisienne pour remettre les deux équipes à égalité (2-2).

Le match d'action-réaction continuait de plus belle : à l'heure de jeu, Courtrai reprenait l'avantage pour la troisième grâce à un but de Felipe Avenatti, bien servi par un Abdelkahar Kadri renaissant ces dernières semaines. Sauf que pour la troisième fois, les Kerels ne parvenaient pas non plus à conserver leur avance. Dans une fin de partie débridée, c'est Zulte Waregem qui frappait une dernière fois via Zinho Gano, cette fois-ci buteur sur un assist de Ciranni).

Au bout du compte, le partage n'arrange aucune des deux équipes : Zulte Waregem reste dans la zone rouge, deux points derrière Eupen, tandis que Courtrai manque l'occasion de laisser son meilleur ennemi définitivement derrière lui : l'équipe reste 14e au classement.