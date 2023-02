"Un problème de mental" à Charleroi ? La réponse de Felice Mazzù

Le coach du Sporting de Charleroi a évoqué l'état d'esprit actuel de ses troupes avant la rencontre face à Saint-Trond, ce dimanche.

11e du championnat, Charleroi est encore menacé et doit grappiller le plus de points possibles. "On essaye de convaincre les joueurs de l'importance de la situation dans laquelle on est, ainsi que l'importance des objectifs. Je parle d'objectifs (au pluriel), car cet objectif de maintien est encore bien présent", a déclaré Felice Mazzù en conférence de presse.

"Il y a aussi la possibilité de faire quelque chose (au classement)", a continué Mazzù, qui a vu ses joueurs partager le week-end dernier à Ostende (0-0). "Quand mes joueurs sont moins bons, ils ne le font pas exprès. Il y a des moments plus difficiles ou moins simples, comme contre Ostende."

Mes joueurs ont peut-être trop confiance en leurs qualités

"Si mes joueurs manquent de mental ? Sur notre match d'Ostende, nous en avons manqué. Ce n'est pas un problème de mentalité. On avait bien commencé, on peut mener, et puis ca s'inverse parce qu'on fait des erreurs, qu'on donne des possibilités de transition et qu'on joue sur les qualités de l'adversaire. On se dit que ça va être trop facile, on ne se met pas dans les bonnes conditions. Il faut une prise de conscience globale."

"Si mes joueurs ont trop confiance en leurs qualités ? Oui, peut-être. On ne réfléchit pas toujours comme des guerriers, comme des gars qui doivent se surpasser."