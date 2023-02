Bundesliga : Dortmund nouveau leader, Lukebakio buteur contre Arne Engels, clean-sheet pour Koen Casteels

La Bundesliga battait son plein cet après-midi. Et les Belges ont eu du succès, avec un Dodi Lukebakio buteur !

La lutte pour le titre sera acharnée en Bundesliga. Le Borussia Dortmund se rendait à Hoffenheim, et l'a emporté (0-1) pour mettre la pression sur le Bayern Munich qui se retrouve donc deuxième, à 3 points des Schwarzgelben. Un but de Julian Brandt juste avant la pause aura suffi pour le Borussia. Thomas Meunier, malheureusement, est resté sur le banc.

Le FC Cologne recevait le Wolfsbourg de Koen Casteels, et le Diable a tenu le zéro pour une victoire (0-2) des Loups, qui reviennent à 5 points des places européennes car l'Eintracht Francfort s'est incliné (2-1) dans le même temps à Leipzig. Duel de Belges entre le Hertha Berlin de Dodi Lukebakio et l'Augsbourg d'Arne Engels (titulaires tous deux), avec une victoire pour Berlin et un but de Lukebakio à la 70e pour faire le break.