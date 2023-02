FIFA The Best : Lionel Messi sacré, le palmarès complet

Champion du monde avec l'Argentine, Lionel Messi a remporté le trophée The Best du meilleur joueur. Découvrez également le palmarès complet dans cet article.

Ce lundi se déroulaient la cérémonie des trophées The Best, remis par la FIFA à la salle Pleyel de Paris. Les prix récompensaient les meilleurs acteurs du football - masculin et féminin - sur l'année 2022.

Pour la récompense du meilleur joueur, le choix s'est porté sans trop de surprise sur Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine. C'est la deuxième fois que Messi remporte ce trophée, après 2019. Il devance Kylian Mbappé et Karim Benzema. Le prix de la meilleure joueuse revient à Alexia Putellas (Espagne - FC Barcelone).

Chez les gardiens, pas de deuxième prix pour Thibaut Courtois après son sacre en 2018. C'est Emiliano Martinez qui remporte le trophée. La gardienne Mary Earps (Angleterre) est la gagnante féminine. Le gardien pourra se consoler en faisant partie du XI type de l'année, aux côtés d'un certain Kevin De Bruyne.

Lionel Scaloni, champion du monde avec l'Argentine, remporte quant à lui le prix de l'entraîneur de l'année. Chez les femmes, ce prix revient à Sarina Wiegman, gagnante de l'Euro 2022 avec l'Angleterre.

Le palmarès complet :

Meilleur joueur : Lionel Messi

Meilleur joueuse : Alexia Putellas

Meilleur gardien : Emiliano Martinez

Meilleure gardienne : Mary Earps

Meilleur entraîneur : Lionel Scaloni

Meilleure entraîneuse : Sarina Wiegmann

Plus beau but de l'année (Prix Puskas) : Marcin Olesky

Prix du fair-play : Luka Lochoshvili

Meilleurs fans : les fans argentins