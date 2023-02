Pour Charleroi, c'est le moment ou jamais de croire aux Play-offs 2

Vainqueurs de Saint-Trond dans un match peu évident mais très important pour le reste de la saison, les Zèbres ont encore une carte à jouer.

Comme l'avait prévenu Felice Mazzù en conférence de presse avant le duel face au STVV, ses joueurs devaient "prendre conscience" de la situation du Sporting au classement, soit 11e, et avec comme premier objectif celui du maintien - celui pour lequel Mazzù était d'ailleurs arrivé à la fin novembre.

Et maintenant que les Zèbres ont triomphé des Canaris, peut-on être un peu plus serein du côté du Mambourg ? Sans aucun doute, la réponse doit être positive. Il y avait aussi "la possibilité de faire quelque chose", au classement pour les hommes de Mazzù, qui ont ainsi saisi cette occasion et se retrouvent 10e, à égalité de points avec un STVV - et ses trois défaites de suite - qui semble finir la saison en roue libre

Des concurrents à la forme rassurante...pour les Carolos

Ainsi, les Zèbres sont à seulement deux points du top 8, dont la dernière place est occupée par le Cercle de Bruges. On aurait tendance à dire que les hommes de Miron Muslic font presque office de favoris pour la 8e place, au vu de leur saison assez stable. Mais les Groen en Zwart sortent d'un préoccupant 4 points sur 12 (4 nuls en 4 matchs). De quoi, à l'instar de la victoire du Sporting face au STVV, redistribuer les cartes.

Un temps considéré comme candidat quasi-évident au top 8 (voire plus), OHL cale tant et plus. Les hommes de Marc Brys n'ont plus gagné depuis le 13 janvier, soit 7 matchs de suite.

Et au milieu de tout ça, les deux candidats les plus sérieux à la 8e place occupée par le Cercle semblent donc bien être...les deux Sporting, celui d'Anderlecht ne comptant qu'une seule petite unité d'avance sur celui carolo.

Oui, il y a bien un effet Felice Mazzù

Lors du départ d'Edward Still, on a bien senti que c'était la fin d'un cycle au Sporting. Les pensionnaires du Mambourg avaient besoin de quelqu'un qui connait bien la maison, quelqu'un qui avait écrit l'histoire du club. Cette personne, elle était toute trouvée : Felice Mazzù, qui venait de se faire remercier du Sporting d'Anderlecht.

Si cette arrivée a sans doute joué d'elle-même un rôle dans l'accalmie du ressentiment des supporters, les résultats sous Mazzù ont eux aussi contribué à ramener un encore léger mais certain parfum de sérénité.

Sous le tacticien, Charleroi n'a perdu que contre Anderlecht et l'Union, soit deux défaites en 10 matchs. Avec un bilan de 16 points sur 30, Charleroi va mieux, c'est une évidence. Et même si certaines choses restent bien sûr à être améliorées d'ici la fin de la saison - comme cela a pu être observé lors du 0-0 à Ostende, les matchs nuls face au Club de Bruges (2-2) ou La Gantoise (0-0) ainsi que la victoire face au Cercle (2-1) peuvent laisser entrevoir de belles choses, alors que les Zèbres devront jouer face à Genk, l'Antwerp, le Standard ou Westerlo d'ici la fin de la saison.

On remarquera enfin que Mazzù a fait preuve de flexibilité quant à son système de jeu, préférant un 3-4-1-2 contre Saint-Trond à son habituel 3-5-2. Il a également pu profiter du retour en forme de plusieurs joueurs importants, tels que Knezevic ou Van Cleemput, tout en décidant de faire confiance à un très bon Damien Marcq en défense centrale.

Il est donc encore un peu trop tôt avant d'enterrer la bande de Felice Mazzù cette saison !