"Oui, je suis un attaquant sous-estimé"

L'attaquant de Zulte n'est pas vraiment le chouchou du public et n'a jamais réussi à s'imposer dans un club plus important. Il demeure cependant le Flandrien le plus décisif dans la course au maintien.

Ce mardi, Mbaye Leye pourra compter sur Jelle Vossen et sur Zinho Gano pour remonter la pente contre Malines. Ce dernier réalise une excellente saison lors de laquelle il a manqué plusieurs semaines de compétition. Touché au mollet puis suspendu pour raisons disciplinaires, il est à nouveau inclus dans les plans de son entraîneur à l'aube de la 12e journée de championnat. Quelques jours plus tard, il inscrivait un but sur penalty pour une victoire décisive contre Courtrai. Un but libérateur dans un derby crucial pour la descente, voilà comment on lance une saison. Déjà décisif à 13 reprises Depuis lors, l'attaquant de 29 ans passé par Beveren, l'Antwerp et Genk a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 14 rencontres de championnat. Décisif à deux reprises en Croky Cup (1 but - 1 assist), Zinho Gano est impliqué dans 13 réalisations cette saison. En 1088 minutes de temps de jeu, l'attaquant de Zulte est donc décisif une fois toutes les... 83 minutes, ce qui en fait l'un des joueurs les plus décisifs du championnat. "Oui, je suis sous-estimé" déclarait le joueur dans l'émission néerlandophone Extra Time. L'ancien entraîneur Denis van Wijk ne dira pas le contraire. "C'est un vrai buteur. Il n'est jamais le premier choix. Nulle part. Mais il parvient toujours à tirer son épingle du jeu. Quand on voit ces statistiques, il doit y avoir quelque chose chez lui qui fait peur aux entraîneurs."