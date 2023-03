Furieux, le Club de La Gantoise fait trembler le football belge

La Gantoise s'est sentie lésée après le topper contre le Club de Bruges. Tajon Buchanan a porté un coup de coude au visage de Gift Orban, mais le VAR n'est pas intervenu. Les Buffalos ont fait une déclaration qui fera parler.

Sur le site de La Gantoise, la VAR est remise en question. "Ces derniers jours, les clubs, les supporters et les médias ont assisté avec perplexité à ce qui s'est passé sur nos terrains. De nombreuses décisions arbitrales qui ont été (non) prises ont entraîné une grande incompréhension et des questions pertinentes.''

La Gantoise ne peut pas croire que le VAR n'ait pas vu la phase correctement. "Est-ce de l'ignorance ou de la mauvaise volonté ? Les décisions incompréhensibles nous font poser la question à voix haute. Ils savaient que c'était rouge". Alors qu'est-ce qui se passe ici ?

Les Buffalo ne comprennent pas non plus pourquoi l'arbitre, Kevin Van Damme, est revenu en tant que VAR immédiatement après. Cela prouve d'autant plus l'échec de la direction et même du conseil d'administration de l'Union Belge. Pour la direction de l'arbitrage, qui n'a pas une connaissance suffisante de la question, il semble clairement que peu de choses se soient passées. C'est une (nouvelle) gifle dans le visage du club et de nos parties prenantes".

La direction de La Gantoise veut des réponses et fait également appel aux autres clubs. Pour ces raisons,le club va écrire au département des arbitres. "Notre club veut de la transparence sur ce qui s'est passé dimanche dernier à Bruges et posera des questions claires à ce sujet. Qu'est-ce qui a été communiqué exactement entre le VAR et l'arbitre ? Comment Kevin Van Damme explique-t-il lui-même ce qui ne peut pas être expliqué ?"