Le VAR fait encore parler de lui : "S'il ne donne pas la rouge à Schoofs, pourquoi la donner à Ciranni ?"

Le demi-finale retour de Coupe de Belgique entre Zulte Waregem et Malines a de nouveau été le théâtre de polémiques, provoquées par l'intervention ou non du VAR.

Lors de cette rencontre, Alessandro Ciranni a exécuté un tacle fautif sur Rob Schoofs, geste sanctionné par Bram Van Driessche d'une carte jaune. Mais, après intervention du VAR, Van Driessche a modifié sa décision et a expulsé Ciranni.

Une décision qui a fait bondir Mbaye Leye, le coach de Zulte Waregem, et qui ne passe pas non plus du côté des analystes de VTM2. Le tacle de Ciranni "vaut le jaune, désolé. En ce qui me concerne, ce n'est pas un carton rouge, c'est un carton jaune pur", a considéré Gilles De Bilde.

Marc Degryse et Timmy Simons ont eux aussi été très surpris, d'autant plus que Schoofs n'a pas été exclu pour un tacle tout aussi dangereux sur Derijck. "Je pensais que le tacle de Schoofs était dangereux", a déclaré Degryse. "Le VAR a dû juger que cette faute n'était pas dangereuse car Derijck n'a pas été blessé. Surla faute de Ciranni, Schoofs se blesse et Van Driessche est invité à donner le carton rouge. Je ne comprends pas."

Timmy Simons était quant à lui d'accord quant à la carte rouge brandie à Ciranni, mais ne comprenait pas pourquoi Schoofs ne s'en était tiré qu'avec une jaune. "La faute de Schoofs était tout aussi dangereuse", a-t-il déclaré. " Si Schoofs pernd le tibia de Derijck avec lui, il le casse."