Un nouveau partenaire du côté d'Eupen

La formation germanophone a communiqué la nouvelle ce mercredi après-midi.

"Eupen a conclu un partenariat commercial avec le développeur de logiciels Billit. L'entreprise basée à Gand propose aux entreprises et aux sociétés des programmes intelligents, confortables et automatisés pour le traitement de tous les processus de facturation.

En tant que nouveau partenaire de Billit, Eupen utilisera également les programmes Billit et pourra ainsi digitaliser et automatiser une grande partie des processus de facturation. Eupen offre à Billit une grande visibilité via la publicité sur les bandes électroniques lors de la retransmission télévisée des matchs à domicile depuis le Kehrweg ainsi qu'en tant que partenaire publicitaire des Panda Youngsters et de l'Eupi's Kids Club. Enfin, Billit profitera des contacts internationaux de la KAS Eupen pour faire connaître son offre, notamment en Allemagne. Il s'agit donc d'une situation typique de win-win", peut-on lire dans le communiqué de la formation germanophone.