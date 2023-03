Clinton Mata, las de la situation à Bruges : "Même le classement, je ne veux plus le voir"

Parmi les joueurs du Club de Bruges en grande difficulté cette saison, Clinton Mata, qui s'est exprimé sur la période très compliquée que traverse son équipe.

Personne, au début de la saison, ne s'attendait à voir le Club de Bruges dans une telle situation. A 7 matchs de la fin de la phase classique, le triple champion de Belgique en titre pointe à 20 (!) points du leader, le Racing Genk, et est encore très loin d'être assuré d'une place dans le top 4.

Au micro d'Eleven, Clinton Mata n'a pas caché la lassitude qui l'habite à la pensée de la situation sportive actuelle du Club. "On n'est pas habitués à voir Bruges à cette position-là", commence le latéral brugeois. "On a tous un égo, mais dans le bon sens du terme. On est tous fiers quand on rentre sur le terrain. On est Bruges."

"Pour vous dire la vérité, même le classement, je n'ai même plus envie de le voir, parce que ça fait mal !", a ensuite lâché un Mata honnête. "Ca fait mal de voir qu'on est 4e, à 20 points (de Genk). Il y a eu beaucoup de changements, avec des nouveaux joueurs. Il faut aussi s'adapter, il faut s'adapter à ce nouveau système. Il y a plein de facteurs, mais au final, on est les seuls responsables."