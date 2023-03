Mikel Arteta parle de l'intégration de Leandro Trossard dans l'animation offensive d'Arsenal

Arrivé cet hiver en provenance de Brighton & Hove Albion, Leandro Trossard poursuit son intégration à Arsenal.

Les premiers mois de Leandro Trossard à Arsenal sont plutôt encourageants. Le Diable Rouge a déjà, en 8 apparitions - 4 titularisations - inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives.

Ces 2 assists, le Diable Rouge vient de les enchaîner lors de 2 rencontres de suite. De quoi être enthousiaste pour la suite de la saison, surtout lorsqu'on porte attention aux propos de Mikel Arteta quant à la relation naissante entre Trossard et Gabriel Martinelli, qui était pourtant pressenti comme son concurrent sur l'aile gauche.

Déjà auteur d'un assist pour Martinelli lors de la victoire à Leicester (0-1), Trossard a délivré un nouvel assist ce mercredi, pour Odegaard.

"Je pense que les relations se construisent dans les équipes et que l'alchimie vient naturellement", a déclaré Arteta après la victoire face à Everton (4-0) ce mercredi. "Il (Martinelli) construit cela (cette relation) avec Leandro, et il se sent un peu plus libre de se déplacer dans certaines zones. Il a de nouveau la confiance, marque des buts, il est de bonne humeur."