Zinedine Zidane n'est pas le seul à briguer le poste de Graham Potter

L'ancien coach du Real Madrid est cité pour devenir le manager de Chelsea. Mais il n'est pas le seul.

Zinedine Zidane n’est pas la seule option sur la table à Chelsea en cas de licenciement de Graham Potter. Selon les éléments venus d’Espagne, Luis Enrique se trouverait aussi sur les tablettes des Blues.

Sans poste depuis son départ de la Roja après une Coupe du monde 2022 ratée, le technicien espagnol semble vouloir entraîner au plus vite. Comme le Français, l’ancien joueur du Real et du Barça a l’avantage d’être disponible immédiatement.

Mais contrairement à l’ancien numéro 10 tricolore, l’Espagnol de 52 ans n’a plus entraîné un club au quotidien depuis son passage sur le banc du FC Barcelone entre 2014 et 2017. Lors de cette expérience avec l’équipe blaugrana, Luis Enrique a notamment remporté la Liga à deux reprises (2015 et 2016) et la Ligue des champions (2015).