Dans le rouge financièrement, Zulte Waregem ne panique pas

Zulte-Waregem a déposé ses comptes annuels pour la saison 2021-2022 et les chiffres sont dans le rouge. Mais à l'Essevee, on ne panique pas.

Lors de la saison 2021-2022, Zulte-Waregem a enregistré une perte de 8,4 millions d'euros, ce qui est énorme. Au suprlus, l'Essevee a des dettes. En effet, celles-ci s'élèvent à 31,5 millions d'euros. L'explication est facile à trouver : Zulte Waregem a beaucoup investi dans la construction de son stade (rebaptisé Elindus Arena) et le centre de formation.

Pour trouver des solutions, le club ne se tourne pas immédiatement vers l'étranger. En fait, le club ne regarderait même plus dans cette direction. Ainsi, la responsabilité reposerait plus que jamais sur les épaules des 3 actionnaires principaux, l'homme fort Tony Beeuwsaert en tête.

A Zulte, on ne panique pas tout de suite. Au sein du club, par exemple, on ne pense pas immédiatement à un drame financier en cas de relégation. Après tout, les droits télé en Challenger Pro League sont similaires à ceux du bas de classement de la Jupiler Pro League. "Cette saison, nous avons déjà reçu 2,6 millions d'euros de moins parce que nous avons terminé 16e la saison dernière, ce qui correspond à une équipe de deuxième division", a confié le CEO Eddy Cordier à Het Nieuwsblad. "Il ne faut pas non plus mentir : des erreurs ont été commises par le passé."

Plusieurs joueurs suscitent déjà l'intérêt. "Plusieurs clubs font déjà la queue pour certains de nos joueurs du noyau A actuel. Vous savez que s'ils partent, cela donnera nous permettra d'investir dans de nouveaux talents. C'est une stratégie voulue."