Un cadre du RSC Anderlecht pourrait manquer le déplacement à La Gantoise

Brian Riemer a fait le point sur l'infirmerie anderlechtoise avant le déplacement à La Gantoise. L'entraîneur du RSCA avait de bonnes et moins bonnes nouvelles.

Lors de l'entraînement ouvert du Sporting d'Anderlecht ce mercredi, un absent avait été à signaler : Anders Dreyer, qui était souffrant. Le Danois n'a pas encore fait son retour dans le groupe et reste incertain pour dimanche, mais il n'est pas le seul. "Mauvaise nouvelle : Jan Vertonghen ne s'est pas entraîné aujourd'hui, et il est incertain pour ce week-end. Il souffre de la cheville. Nous verrons comment il se sent demain mais avec l'enchaînement de matchs qui approche, nous devons être intelligents", révèle Brian Riemer en conférence de presse.

Marco Kana, lui, avait fait son retour devant le public à l'entraînement ouvert. "Il est prêt à jouer rapidement, mais son retour à la compétition devrait se faire avec le RSCA Futures", précise Riemer. Hannes Delcroix, quant à lui, n'est pas encore prêt. "Hannes a souffert d'une grosse blessure au genou et ce genre de blessure s'accompagne souvent de petites rechutes. En ce moment, il teste son corps, mais ne s'entraîne pas encore, on espère qu'il reviendra vite".

L'absence de Jan Vertonghen n'inquiète pas Brian Riemer, qui a dû faire face à des imprévus en Coupe d'Europe également. "Nous avons passé un tour en Coupe d'Europe avec Killian Sardella en défense centrale et Moussa N'diaye à gauche. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que nous avons pléthore de défenseurs, c'est faux. Mais j'ai des options", rassure l'entraîneur danois. "J'ai entièrement confiance en Moussa, et Killian m'a agréablement surpris en défense centrale. Je dormirai sur mes deux oreilles en cas d'absences".