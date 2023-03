Le Paris Saint-Germain va récupérer un indésirable en fin de saison

Ne faisant pas partie des plans de Christophe Galtier, Leandro Paredes a quitté le Paris Saint-Germain cet été pour rejoindre la Juventus sous forme de prêt avec option d'achat. Dans la botte italienne, le milieu de terrain argentin ne compte que 5 titularisations en championnat depuis le début de la saison et ne fait vraiment pas l'unanimité.

D'ailleurs, Fabrizio Romano annonce ce vendredi que le joueur de 28 ans ne poursuivra pas l'aventure à Turin, qui ne veut pas lever d'option d'achat de 22M€ fixée par le PSG. Le champion du Monde sera donc de retour à Paris en fin de saison, de manière vraisemblablement provisoire.

Juventus are not expected to proceed with €22m buy option clause to sign Leandro Paredes on permanent deal from PSG in the summer, as things stand. ⚪️🇦🇷 #transfers



No final decision/communication yet; but Paredes could return to PSG at the end of the season. pic.twitter.com/YBToJ7ijAI