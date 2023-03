Tirer à nouveau le meilleur de son groupe, le défi de Karel Geraerts

Eliminée en demi-finales de la Coupe de Belgique par l'Antwerp, l'Union Saint-Gilloise va vite devoir relever la tête. Karel Geraerts, le coach des Bruxellois, devra opérer les bons choix pour les échéances à venir.

Juste avant la demi-finale retour de la Coupe de Belgique, Karel Geraerts avait répondu aux détracteurs de l'Union, notamment les médias, en calmant logiquement le jeu et en balayant les premières effluves d'une crise couvante.

Depuis jeudi soir et l'élimination, les doutes n'ont pas été dissipés. Et si l'Union se retrouve dans une position plus incomfortable dans les faits que dans les chiffres - malgré une série inquiétante d'un point sur 12, l'heure est maintenant au regain, de forme, de confiance, de performances, de maîtrise, d'un peu de tout au final.

Une Union en quête de confiance

C'est sans doute l'une des questions les plus saillantes qui ressort après cette mauvaise série et avant de reprendre le train de la Pro League, mais aussi de l'Europa League : quel est l'état de confiance actuel de cette Union Saint-Gilloise ? Les deux défaites de suite - fait quasiment inédit dans l'histoire récente du club - en championnat ont eu comme effet de jeter le trouble, de questionner pour la première fois depuis longtemps sur le plafond des performances de l'Union : l'équipe a-t-elle atteint un pic ?

En première partie de saison, alors que l'équipe commencait à enchaîner les performances positives et de plus en plus haut niveau, le discours de certains cadres avait été de jouer la carte de la progression. Cette Union-là vivait plusieurs transformations, notamment dans son jeu, et aux yeux du quasi-ensemble des observateurs, devenait plus forte.

Deux semaines après le coup d'arrêt placé par le Standard à une impressionnante série d'invincibilité, l'Union marque le coup et a besoin de ce second souffle. La défaite de ce jeudi a pu mettre en lumière un - supposé, on ne vit pas dans le vestiaire - coup de mou au mental du groupe, à l'image de Teuma ou Adingra après leurs tirs au but loupés, ou du discours un peu surprenant et défaitiste d'Anthony Moris après la rencontre.

Geraerts devra poser les bons choix

On a pris l'habitude de le constater depuis le début de la saison : l'Union dispose d'un effectif pléthorique, à la profondeur qui n'a absolument pas à rougir face aux autres grosses cylindrées du championnat. On ne se mouillerait pas vraiment en affirmant que la qualité de ce groupe le place très aisément dans le top 5 du football belge.

Cette profondeur, cette richesse, cette multiplicité de choix a très souvent - pour ne pas dire toujours - souri à Geraerts cette saison. Il ne manque d'ailleurs pas de s'en satisfaire lorsqu'on lui pose des questions à ce sujet en conférence de presse.

Sauf que jusqu'ici, tant les titulaires habituels que leurs suppléants ont été performants, ont fait le boulot et ont apporté un plus quand cela leur a été demandé. Geraerts avait d'ailleurs compté sur cette profondeur d'effectif ce jeudi, en remaniant son plan de jeu, avec un double rideau Teuma - Lazare / Lynen - El Azzouzi au milieu et une défense à 5 - très défensive, pour le coup. Malgré la cohérence de ses choix - et le fait que la qualif' ne s'est pas jouée à grand-chose -, on a pu témoigner du creux (léger, pourtant, pour la plupart) que traversent certains joueurs.

Les questions, on se les pose comme Geraerts doit déjà se les poser depuis plusieurs semaines : mettre seulement Adingra ou Lapoussin à gauche, les titulariser tous les deux ? Titulariser Machida ? Quid de Puertas et El Azzouzi au milieu ? Laisser Boniface seul devant, ou l'accompagner de Vertessen/Nilsson ?

Le successeur de Felice Mazzù, que l'on sait très proche de ses joueurs, devra en tout cas gérer au mieux ces choix et redonner cette confiance, cette maîtrise devenue si caractéristique à son groupe, dans une période compliquée et surtout, si importante.