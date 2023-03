Après une réunion avec le Real Madrid, Eden Hazard a tranché concernant son avenir

Le Belge a organisé une réunion avec le Real Madrid en février pour faire le point sur sa situation, même s'il n'était pas certain qu'une décision serait prise à cette occasion.

Eden Hazard a l'intention de rester au Real Madrid jusqu'à la fin de son contrat en juin 2024, a révélé The Athletic. Le joueur âgé de 32 ans souhaite rester à Madrid pour diverses raisons professionnelles et personnelles même si le club veut s'en séparer depuis 2021. Sous contrat jusqu'en 2024, il a rejoint le club merengue en provenance de Chelsea en 2019 et est devenu la recrue record du club. Il est également le joueur le mieux payé de l'effectif madrilène et n'a pas l'intention de renoncer à son salaire (20 millions d'euros par an).

Acheté plus de 100 millions d'euros, le Belge, devenu indésirable, donne également la priorité à son bonheur personnel. Sa famille est bien installée à Madrid et c'est la principale préoccupation de l'attaquant. L'un des fils de Hazard, Leo, a même rejoint le mois dernier le centre de formation du Real Madrid, comme le montre le site de la Fédération madrilène de football (RFFM).

L'attaquant ne négocie avec aucune autre équipe et n'a reçu aucune offre formelle de la part d'autres clubs. Dans le vestiaire, les coéquipiers de Hazard apprécient sa bonne humeur mais estiment qu'il n'est plus capable de rivaliser avec les autres joueurs. C'est également l'avis des entraîneurs, même s'ils comprennent la frustration du Belge du fait qu'il ne joue pas.

Selon Opta, Hazard n'a joué que 36,7 % des matches de Madrid toutes compétitions confondues (73 sur 199) pour lesquels il était disponible et n'a débuté que dans 21,6 % d'entre eux (43 sur 199) depuis qu'il a rejoint Chelsea.