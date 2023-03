Deux forfaits majeurs dans l'arrière-garde du PSG avant d'affronter Brest

Christophe Galtier devra encore se creuser les méninges pour composer sa ligne défensive. Marquinhos et Nordi Mukiele sont forfaits pour affronter Brest.

Cette semaine, le Paris Saint-Germain a connu une nouvelle déception en Ligue des Champions après la défaite sur la pelouse du Bayern Munich (2-0) synonyme d'élimination dès les 8es de finale de la compétition. Peu après la demi-heure de jeu, le capitaine Marquinhos, blessé, a dû céder sa place à un Nordi Mukiele positionné en défense centrale de manière expérimentale.

Au retour des vestiaires, l'ancien de Leipzig, également blessé, était remplacé par un jeune joueur du centre de formation, El Chadaille Bitshiabu. Selon les informations du quotidien français l'Équipe, les nouvelles ne sont pas bonnes puisque les deux joueurs sont forfaits pour le déplacement à Brest de ce samedi.

Le défenseur brésilien est victime d'une déchirure intercostale tandis que Nordi Mukiele est touché au mollet et au tendon d'Achille. Avec le forfait de Presnel Kimpembe jusqu'à la fin de la saison, l'incertitude autour d'El Chadaille Bitshiabu et le fait que Danilo Pereira n'est pas un défenseur de formation, Sergio Ramos pourrait être le seul joueur présent et habitué à jouer à cette position. Une nouvelle tuile pour Christophe Galtier.