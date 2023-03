"À Roland-Garros, je ne vois pas de mauvaises herbes sur les courts de tennis"

Si la pelouse a pu dégorger depuis les trombes d'eau d'hier soir, l'agacement d'Hein Vanhezebrouck n'est pas descendu. Que du contraire.

24 heures après le partage (1-1) face à l'Istanbul Basaksehir, Hein Vanhezebrouck ne décolère toujours pas quant à l'état de la pelouse. Le terrain était gorgé d'eau suite aux averses de pluie et n'a pas facilité la pratique du football, laissant le coach buffalo très frustré. Après ses déclarations de ce matin, il en a encore remis une couche : "J'ai parlé au propriétaire du terrain ce matin [...] Le football est votre activité principale et pour cela, vous avez besoin d'une bonne pelouse. J'ai parfois l'impression que ce n'est pas le cas ici. À Roland Garros, je n'ai pas non plus vu de mauvaises herbes sur les courts de tennis".

Continuant dans une tirade dont il a le secret, Vanhaezebrouck ne veut plus de conditions de travail pareilles : " Je suis déçu de constater qu'en tant que club de haut niveau, car c'est ce que nous prétendons être, nous devons jouer sur un tel terrain" déclare-t-il au Laatste Nieuws. Le prochain match à la Ghelamco Arena aura lieu le 17 mars face à Eupen. Dans un communiqué, le club a affirmé mettre tout en oeuvre pour que la pelouse soit à nouveau pratiquable.