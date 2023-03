Jorne Spileers, la surprise du chef De Mil : "J'espère être lancé maintenant"

Les rêves deviennent réalité. La saison dernière, le défenseur central jouait encore avec les U18 du Club. Aujourd'hui, il a été titularisé pour la troisième fois en D1A par Rik De Mil.

Jorne Spileers (18 ans) était la surprise de ce dimanche dans le onze aligné par Rik De Mil. Mechele suspendu, beaucoup d'observateurs s'attendaient à voir Odoi ou Boyata dans l'équipe de départ. Et non, le coach intérimaire du Club décidait de faire confiance au jeune défenseur central. "Il y a quand même une différence de niveau entre la D1A et la D1B. Mais je pense que tout s'est bien passé et je suis content de ma performance. Je savais que l'entraîneur avait confiance en moi et que j'aurais ma chance, notamment en raison de la suspension de Mechele", a confié le joueur du Club NXT à l'issue de la rencontre.

Bruges a renoué avec la victoire et a conforté sa quatrième place au classement avec sa victoire contre le Standard de Liège. "Le soulagement est grand, car ces semaines ont été difficiles. Nous avons eu une bonne discussion avec Rik (De Mil) et nous sommes maintenant plus forts en tant que groupe. J'espère être lancé maintenant et je vais laisser les choses venir à moi. L'entraîneur décide, qui sait, peut-être que je jouerai à nouveau la semaine prochaine", a souligné Jorne Spileers.