Le Standard de Liège amer : "C'est frustrant de perdre à Bruges à cause de deux phases arrêtées"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège s'est incliné au Club de Bruges (2-0) lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

Beaucoup d'observateurs voyaient le Standard de Liège ramener des points du Jan Breydel après la grosse prestation des Rouches contre Westerlo. Mais les Rouches n'ont pas montré le même visage contre le Club de Bruges, pourtant plongé dans la crise.

"Nous avons fait un bon match qui s'est joué sur des détails et nous avons encaissé deux buts évitables. Nous n'avons pas joué comme la semaine dernière, mais nous avons tout de même contrôlé le match. Mais ce premier but est tombé trop facilement, puis la situation s'est dégradée et nous avons encaissé un autre but. Il faut continuer, il reste cinq finales", a confié Konstantinos Laifis au micro d'Eleven Sports.

"Ce n'est jamais facile ici, mais c'est frustrant de perdre ici à cause de deux phases arrêtées. Nous n'avons pas réussi à nous procurer suffisamment d'occasions. Mais nous nous sommes laissés aller en concédant ces deux coups francs. Nous devons maintenant réagir lors du prochain match contre Zulte Waregem", a de son côté expliqué Marlon Fossey.