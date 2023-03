À peine viré du Club de Bruges, Scott Parker pourrait devenir sélectionneur !

Mis à la porte en Venise du nord après seulement douze rencontres à la tête des Blauw en Zwart, le technicien anglais pourrait retrouver de l'embauche au pays.

Scott Parker a été mis à la porte par le Club de Bruges la semaine dernière, mais l'ancien milieu de terrain pourrait devenir le prochain entraîneur de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans, selon la presse britannique.

Lee Carsley devrait quitter son poste après la Coupe du monde des moins de 21 ans l'été prochain afin d'être T1 dans un club. Trois successeurs possibles sont déjà cités pour le remplacer. Scott Parker en fait partie tout comme Frank Lampard et Steven Gerrard. Ce n'est pas une coïncidence si la FA a l'ambition de nommer d'anciens internationaux anglais comme entraîneurs des Espoirs. Gerrard et Lampard, comme Parker, sont sans club et ne refuseraient pas un tel poste.