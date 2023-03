Anderlecht bientôt de retour pour de bon ? "Nous ne sommes même pas proches de là où nous voulons être"

Anderlecht rêve, Anderlecht aimerait passer un tour de plus en Conference League...mais Anderlecht est aussi réaliste : en théorie, les Mauves ne devraient pas trop y croire ce soir.

Jesper Fredberg, CEO Sports, reste cependant optimiste. Une qualification n'est pas inenvisageable...et lui faciliterait la tâche, financièrement et en termes de symbolique. Convaincre un joueur de venir serait plus facile avec un quart de finale au compteur.

"C'est un très gros match pour Anderlecht. Mais le favori ne fait aucun doute. J'ai lu des articles parler de 60-40...c'est bien moins que cela", reconnaît Fredberg, qui s'est adressé à la presse présente en Espagne.

"En termes de budget, de qualité de la compétition, des joueurs...Ce serait une surprise si nous passions, mais nous avons emmagasiné de la confiance après les deux derniers matchs".

Face au Cercle, vous avez tout de même joué l'un de vos meilleurs matchs de la saison.

"Oui, et c'est pour ça que c'était si frustrant de ne pas avoir 2 ou 3 matchs d'avance à la pause. Ce match ne pouvait jamais nous échapper, mais nous avons réussi à douter. C'était une très bonne prestation.

Mais nous sommes encore tellement loin de là où nous voulons être. Disons que l'histoire devient de plus en plus claire pour tout le monde. Mais si nous jouons bien et gagnons, elle devient de plus en plus belle aussi".

Nous ne sommes pas bons pour attendre l'adversaire, donc nous allons jouer notre jeu

Comment allez-vous aborder ce match contre Villarreal ? Il faut marquer, mais pas trop se découvrir...

"Nous allons jouer notre jeu. Nous ne sommes pas bons pour attendre l'adversaire et partir en contre, ce n'est pas notre force.

Je ne sais pas quelle équipe Villarreal va aligner au coup d'envoi, mais ce sera une équipe qu'ils pensent capable de gagner. N'oubliez pas qu'il s'agit de l'un des favoris à la victoire finale !

Est-ce que c'est aussi un match important pour votre budget ?

"Ce qui m'importe, c'est que nos joueurs puissent se tester dans des matchs importants en vue de l'avenir. Je veux aussi offrir l'Europe à nos supporters, et il faut donc en profiter un maximum.

"Je l'ai dit à mes joueurs : quand vous regarderez votre carrière dans 15 ans, un 8e de finale de Coupe d'Europe sera peut-être l'un des moments forts. Après, sur le plan du budget, c'est secondaire à mes yeux, mais notre trésorier pensera autrement (rires)".

"Et je ne veux pas non plus "choisir" entre ce match et celui à OHL. Notre équipe a déjà prouvé qu'elle savait enchaîner deux matchs en 4 jours. Pour moi, le match le plus important est ce jeudi. Et à partir de vendredi, ce sera celui de dimanche..."