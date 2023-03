John van den Brom et ses hommes filent en quarts, la Fiorentina fait le boulot

Sivasspor - Fiorentina

Après un match aller frustrant pour les Italiens (vainqueurs 1-0 dans un match qu'ils avaient dominé), Yesilyurt (35e) ouvrait le score pour la formation turque. Cabral (44e) égalisait juste avant le repos, avant que Milenkovic (62e) ne mette les visiteurs aux commandes. Goutas auteur d'un auto-goal permettait au 11e de Serie A de faire le break, avant que Castrovilli en fin de match n'inscrive le 4e but des visiteurs.

Djurgården - Lech Poznan

Après leur victoire 2-0 à l'aller, les Polonais abordaient la seconde période en supériorité numérique suite à l'exclusion de Danielson (44e). Les troupes de John van den Brom faisaient finalement la différence en fin de match, grâce à Marchwiński (77e), Kvekveskiri et Skoras dans les arrêts de jeu. Les Polonais filent au tour suivant.

F*** hell man, we did it again!!!1!!1!!

_____#UECL | #DIFLPO 0:3 pic.twitter.com/e5mSRIHf6j