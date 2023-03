Harry Maguire vise très haut pour l'Euro 2024 avec l'Angleterre !

L'Angleterre est passée très proche de remporter un trophée ces dernières années, mais a toujours échoué dans la dernière ligne droite. Harry Maguire ne veut plus en entendre parler.

Après une 4e place en 2018, une finale en 2021 et un quart de finale en 2022, l'Angleterre le sait : la génération menée par Gareth Southgate n'a plus droit à l'échec en Allemagne en 2024. Après avoir impressionné d'emblée face à l'Italie (1-2), les Three Lions affrontent l'Ukraine ce dimanche.

Harry Maguire, capitaine de l'Angleterre, ne veut pas voir petit. "Nous savons qu'au vu des progrès de l'équipe, nous pouvons aller gagner l'Euro. Et ma vision des choses, c'est que tout autre résultat qu'une victoire à l'Euro serait un échec", affirme-t-il en conférence de presse.

"Nous sommes sur la bonne voie, mais ces grands tournois se jouent sur des détails. Nous avons joué une très bonne Coupe du Monde et sommes éliminés aux tirs au but par une excellente France", rappelle Maguire.