Walid Regragui savoure : "On vit peut-être l'âge d'or du football marocain"

Ce samedi soir, le Maroc s'est offert le Brésil (2-1) en match amical.

Après son superbe parcours à la Coupe du monde 2022, le Maroc s'est offert le scalp d'une autre grosse nation du football mondial après sa victoire face au Brésil (à lire ICI).

À l'issue de la rencontre, le sélectionneur des Lions de l'Atlas Walid Regragui a assumé le statut de favori des siens pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. "Le Brésil, même s’il leur manque des joueurs, c’est une grande équipe et ils sont premiers au classement FIFA. Nous aussi, on avait des blessés. C’est un rêve devenu réalité. Je ne réalise toujours pas que nous avons remporté ce match. On a battu le Brésil, en plein Ramadan. C’est fou. (...) On va rester les pieds sur terre, garder de l’humilité et continuer à travailler. La CAN 2023 ? Bien sûr qu’on est favori, comme beaucoup d’équipes. Mais on connait l’Afrique. C’est très difficile. On va se préparer. On va essayer. On vit peut-être l’âge d’or du football marocain. Il faut maintenir ce niveau et savourer", a lancé le patron du Maroc devant les médias.