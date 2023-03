🎥 Le Maroc s'est offert le scalp du Brésil !

Le Maroc a fait chuter le Brésil (2-1) ce samedi soir dans une ambiance de folie à Tanger.

Le retour triomphal des héros à la maison. Le Maroc disputait son premier match au pays depuis son magnifique parcours à la Coupe du Monde 2022 (demi-finales) au Qatar. Le stade Ibn-Batouta de Tanger était comble et bouillant pour la réception du Brésil en match amical. Les Lions de l'Atlas l'ont emporté 2-1 contre la Seleção

L’hymne du Maroc chanté par 66 000 marocains ce soir face au Brésil.



Frissons garantis. pic.twitter.com/EMRmGO1kUz — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) March 25, 2023

Le Maroc a ouvert le score via Boufal qui a profité d’une récupération haute de ses partenaires et d’un service d’El Khannouss dans la surface pour prendre Weverton à contre-pied et ouvrir le score (30e), 1-0. Au retour des vestiaires, le Brésil attaquait pied au plancher, bien décidé à revenir dans ce match. Bounou effectuait un bel arrêt sur une lourde frappe de Rodrygo pour empêcher cela (48e). Les visiteurs égalisaient en profitant d’une faute de main de Bounou sur une frappe anodine de Casemiro (67e), 1-1.

Douze minutes plus tard, Sabiri décochait un missile qui faisait mouche à l’aide de la barre transversale pour offrir un succès de prestige au Maroc (79e), 2-1. Walid Regragui et ses troupes s'offrent le scalp d’une nouvelle grosse nation du football mondial. Ramon Menezes, qui assure l’intérim sur le banc du Brésil en attendant un nouveau sélectionneur, rêvait sans doute mieux pour sa grande première.

Le but de BOUFAL !!!!!!!! pic.twitter.com/VdUS3rqsCT — SOCCER212 (@SCCR_212) March 25, 2023

Le onze de départ du Maroc : Bounou - Hakimi, Aguerd, Saiss (c), Mazraoui - Ounahi, Amrabat, El Khannouss - Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Le onze de départ du Brésil : Weverton - Emerson, Militao, Ibanez, Telles - Santos, Casemiro (c), Paqueta - Rony, Rodrygo, Vinicius.