Carl Hoefkens évoque pour la première fois son licenciement du Club de Bruges

Carl Hoefkens a été licencié du Club de Bruges l'année dernière. Lors de la remise du trophée Raymond Goethals, il s'est exprimé pour la première fois sur son licenciement.

Fin décembre, Carl Hoefkens a été limoger du Club de Bruges. Son successeur, Scott Parker, a lui aussi été licencié quelques semaines plus tard. "Je continue de penser que la décision du conseil d'administration a été rapide", a déclaré Carl Hoefkens à Grimbergen lors de la remise du trophée Raymond Goethals. "À l'époque, nous étions troisièmes au classement, avec deux points de moins que l'Antwerp et cinq de moins que l'Union. Je savais que Genk connaîtrait un creux. Nous étions au deuxième tour de la Ligue des champions. Ce n'était pas si grave et j'avais encore un bon sentiment à ce sujet", a précisé l'ancien défenseur.

Hoefkens a déclaré que son licenciement était peut-être dû aux deux voire aux trois derniers matches. Il a donc été surpris que la décision ait été prise si rapidement. "Seuls les premiers jours qui ont suivi le licenciement ont été difficiles. Après avoir travaillé 12 à 14 heures par jour pendant des mois, le vide s'est soudain fait sentir. Mais entre-temps, j'ai pu passer du temps avec ma famille et faire des choses qu'il m'était impossible d'effectuer avant. Je n'ai pas l'impression que cela ait nui à mon avenir en tant que coach. Après tout, j'avais déjà quelques propositions."