Ligue 1 : Reims et Will Still humilient Nantes, ça bouge pour le maintien

Will Still et le Stade de Reims continue sa marche en avant. Brest fait de son côté une superbe opération dans la course au maintien.

On le sait, depuis la prise de fonction de Will Still, le Stade de Reims remonte au classement. Ce dimanche, sur la pelouse d'une équipe de Nantes pas encore rassurée pour sa survie et qui pense à son duel en demi-finale de Coupe de France contre Lyon, les Reimois ont déroulé. Le score est lourd, très lourd : 0-3. Les buts ont été marqués par Alexis Flips (38' et 39', 0-1 et 0-2), alors que le troisième but est lui signé Munetsi (56', 0-3). Reims est bien évidemment sauvé, Nantes jouera en Coupe de France cette semaine. Dans le bas du classement, si Clermont a assuré son maintien en battant Ajaccio dans les dernières secondes (2-1), Brest est de son côté sorti de la zone rouge en battant le Toulouse de Brecht Dejaegere sur le score de 3-1. Enfin, Angers a pris un point à domicile contre Nice (1-1).