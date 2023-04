La FIFA va devoir trouver un nouvel hôte pour la Coupe du monde U17 !

Après avoir retiré l'organisation de la Coupe du monde U20 à l'Indonésie pour des raisons politiques, la FIFA a décidé de retirer ce lundi le Mondial U17 au Pérou qui n’a pas les infrastructures nécessaires pour accueillir le tournoi. La compétition doit se dérouler du 10 novembre au 2 décembre. Le bureau du conseil de la FIFA doit désigner un nouvel hôte pour la compétition « dans les meilleurs délais », est-il expliqué dans un communiqué.

FIFA has regretfully withdrawn Peru’s hosting rights to the FIFA U-17 World Cup 2023™ following extensive discussions between FIFA and the Peruvian Football Federation (FPF).

