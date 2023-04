Erik ten Hag a fait sa liste d'indésirables

Le Néerlandais veut faire le ménage et surtout faire de la place pour de nouvelles arrivées.

En vue de la saison prochaine, Erik ten Hag sait qu’il devra trouver des renforts, mais aussi laisser partir certains anciens cadres de l’équipe qui n’auront plus droit au chapitre.

Et ce dégraissage sera important. Certains seront prêtés, d’après le Daily Mail, comme Anthony Elanga et Facundo Pellestri. D’autres devront partir définitivement : Dean Henderson, Harry Maguire, Brandon Williams, Alex Telles et Eric Bailly. Enfin, Anthony Martial et Jadon Sancho ne seront pas retenus.

Voilà donc une belle brochette de joueurs talentueux qui seront sur le marché dans quelques semaines.