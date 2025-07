Le Standard, Anderlecht et Bruges peuvent enchaîner, Gand doit se racheter : voici les arbitres de la 2e journée

Après une entrée en matière plutôt plaisante, avec 24 buts inscrits lors des huit rencontres, la deuxième journée de la Jupiler Pro League débutera dès ce vendredi.

Comme chaque semaine, trois jours avant le coup d’envoi du week-end, les arbitres désignés ont été annoncés par le Département des arbitres professionnels.

Vendredi soir, Erik Lambrechts officiera lors de Malines - Club de Bruges, avec Ken Vermeiren à la VAR. Samedi à 16 h, Westerlo - Zulte Waregem sera dirigé par Bert Verbeke, assisté de Bert Put depuis Tubize.

À 18 h 45, la rencontre entre le Standard et Dender sera arbitrée par Simon Bourdeaud’Hui, avec Jasper Vergoote derrière l’écran. Pour clôturer la journée, Gand - La Louvière sera placé sous la houlette de Nathan Verboomen, avec Wim Smet à la VAR.

Dimanche, Genk - Antwerp sera dirigé par Lawrence Visser, assisté de Quentin Pirard à Tubize. Cercle - Anderlecht sera arbitré par Wesli De Cremer, avec Brent Staessens à la VAR. Union - Louvain sera pris en charge par Jasper Vergoote, assisté de Laurent Willems. Enfin, la dernière affiche du week-end, Charleroi - Saint-Trond, sera confiée à Kevin Van Damme, avec Michiel Allaerts à l’assistance vidéo.

ℹ️ The referees in charge for the upcoming@ProLeagueBE matchday. pic.twitter.com/qF0uWWQqNW