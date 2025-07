Anderlecht tient sa nouvelle pépite, mais Hasi veut temporiser à son sujet : Nathan De Cat est-il prêt à enchaîner ?

Neerpede tient sa nouvelle pépite : Nathan De Cat, on le savait, est bourré de talent. Il l'a confirmé pour sa première véritable masterclass au Lotto Park : et maintenant, comment gérer le gamin de 17 ans ?

Nous nous sommes posés la question durant une bonne partie de la rencontre dimanche dernier : comment Besnik Hasi va-t-il pouvoir retirer Nathan De Cat de l'équipe ? On savait déjà à l'avance ce que l'entraîneur du RSC Anderlecht allait brandir, cependant, dès la conférence de presse d'après-match.

Ca n'a pas manqué : "Il y a encore du chemin à faire et nous devons l'accompagner dans ce chemin, car il est encore très jeune", prévenait Hasi. Mais le Kosovar a également paru bien moins réservé qu'à son accoutumée au sujet de Nathan De Cat, comme si lui-même se rendait compte qu'il allait avoir du mal, désormais à se passer du "ket".

Nathan de Cat a un "truc en plus"

Car De Cat, si sévère soit-il à son propre égard en interview d'après-match, a ébloui pour bien d'autres raisons qu'un jeune habituel. Des pépites de Neerpede comme Doku, Duranville ou encore Stroeykens (et actuellement Kanaté) avaient impressionné par des gestes techniques, des accélérations et de façon générale des actions spectaculaires.

Nathan De Cat a plus que ça : un volume de jeu, une capacité à réguler le rythme de la rencontre, un positionnement (encore perfectible mais qu'il apprendra aux côtés d'Enric Llansana). Son match était complet, même s'il n'était pas "parfait".

Une chose est sûre : le blondinet de 17 ans n'a plus rien à faire en équipe U23. Il ne pourra progresser qu'en enchaînant les rencontres. "En deuxième période, Nathan a senti de la fatigue dans ses jambes. C'est un point sur lequel il doit progresser", pointait, à raison, Besnik Hasi.

Heureusement pour tout le monde, Anderlecht semble proche de valider sa participation à une phase de ligue européenne - une qualification contre Häcken enverra les Mauves en Conference League, à tout le moins. Cela signifie plus de temps de jeu pour De Cat. Et s'il continue à ce rythme, Olivier Renard pourra aussi se frotter les mains, car cela signifie une future grosse vente : on sait que c'est la politique à Anderlecht...