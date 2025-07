Jelle Vossen, le spécialiste de la première journée : comment, à 36 ans, est-il toujours prêt avant les autres ?

Jelle Vossen a offert un point à Zulte Waregem lors de la première journée en transformant un penalty à la 100e minute face à Malines. Ce n'est pas une première pour l'attaquant, qui a déjà l'habitude de marquer en entrée de saison.

Jelle Vossen peut se targuer d’un parcours aussi long que riche. Passé par le KRC Genk, le Cercle de Bruges, Middlesbrough, Burnley, le Club de Bruges et Zulte Waregem, il a accumulé une solide expérience, tant en Belgique qu’à l’étranger. Champion de Challenger Pro League et meilleur buteur de la compétition la saison dernière, il continue de briller à 36 ans.

Avec plus de 200 buts inscrits en carrière — précisément 237 réalisations et 63 passes décisives en 618 matchs toutes compétitions confondues —, Vossen reste une valeur sûre. Son éthique de travail et sa condition physique lui permettent souvent d’être performant dès l’entame du championnat. Cette saison ne fait pas exception : il a arraché un point pour Zulte Waregem en transformant un penalty à la 100e minute face à Malines.

Jelle Vossen, le spécialiste de la première journée

Ce n’est pas la première fois que l’attaquant se distingue lors de la première journée. En 2010-2011, il avait inscrit un doublé avec Genk contre le Beerschot (2-1). Deux ans plus tard, il offrait le point du partage face au Cercle de Bruges (3-3), avant de marquer le but du 1-0 dans une victoire 3-0 contre Ostende lors de la saison suivante.

Avec le Club de Bruges, il s’était illustré d’un triplé contre Eupen (5-2) lors de l’ouverture de la saison 2018-2019. Plus récemment, sous les couleurs de l'Essevee, il a marqué le 1-1 contre OH Louvain en 2021-2022, et donc l’égalisation face à Malines ce week-end. À cela s’ajoute un but inscrit contre les Francs Borains lors de la première journée de Challenger Pro League il y a deux ans.

Au total, Jelle Vossen compte désormais dix buts inscrits lors de la première journée (dont un en Challenger Pro League) répartis sur sept saisons différentes, offrant huit points précieux à ses équipes. Des chiffres qui confirment une fois de plus son importance et sa régularité, même après toutes ces années.