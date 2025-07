Tests médicaux demain : l'Union Saint-Gilloise va réaliser le plus gros transfert de son histoire

Malgré la tentative de Wolverhampton dans les dernières heures de l'opération, Franjo Ivanovic va bel et bien rejoindre Benfica et va devenir le plus gros transfert sortant de l'histoire du club.

Son absence du groupe de l'Union Saint-Gilloise pour le déplacement à l'Antwerp lors de la première journée de championnat en était la preuve : Franjo Ivanovic est en passe de quitter le Parc Duden. Depuis le début de l'été, l'attaquant croate ne manque pas de prétendants. Des clubs anglais, l’Eintracht Francfort ou encore le Como 1907 en Serie A étaient prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table, mais l'appel de Rui Costa a tout changé. Et ce n'est pas la tentative de Wolverhampton dans les dernières heures qui a changé quoique ce soit. Franjo Ivanovic va quitter l'Union pour Benfica C’est donc vers le SL Benfica que se dirige Ivanovic, puisque les Portugais ont réussi à conclure un accord ces dernières heures pour une opération d’une valeur totale de 25 M€, selon les informations du Nieuwsblad et de Sacha Tavolieri. Le futur ex-attaquant de l'Union doit s’envoler ce mercredi pour Lisbonne, afin de passer sa visite médicale et parapher un contrat de trois ans avec les Aigles. Il sera notamment dans les parages d’un certain Zeno Debast lors du très attendu derby de Lisbonne. Par la même occasion, Franjo Ivanovic et ses 25 millions d’euros deviennent la plus grosse opération jamais réalisée par l'Union Saint-Gilloise, puisqu’elle dépasse les 22,6 M€ de Victor Boniface et les 17 M€ de Noah Sadiki.





