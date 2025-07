Suivi par le Club de Bruges, l'ex-Anderlechtois Samuel Edozie a trouvé son nouveau club

Passé par le Sporting d'Anderlecht la saison dernière, Samuel Edozie ne va pas faire son retour en Belgique. L'ailier gauche va rejoindre Mike Penders et Diego Moreira à Strasbourg.

L’été dernier, le Sporting d’Anderlecht pensait réaliser un très joli coup en enrôlant Samuel Edozie, prêté par Southampton. Auteur de quatre buts et six passes décisives, l’ailier gauche n’a pas vraiment déçu, mais on ne peut pas non plus dire qu’il ait fait grande impression.

Pourtant, il y a quelques semaines, un intérêt du Club de Bruges a été rendu public pour le joueur de 22 ans, toujours sous contrat jusqu’en 2027 chez les Saints, où il ne semble pas avoir sa chance.

Plutôt Strasbourg que le Club de Bruges pour Samuel Edozie

Ce n’est toutefois pas en Venise du Nord que le Londonien, ancien international espoir anglais, posera ses valises. Il ne se dirige pas vers un retour en Jupiler Pro League, mais bien vers une arrivée chez nos voisins.

En effet, le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri rapporte que Samuel Edozie prend finalement la route de Strasbourg, dans le cadre d’un transfert définitif.

Estimé à 6 millions d’euros sur Transfermarkt, Edozie pourrait donc entrer en concurrence avec un certain Diego Moreira en Alsace. Le nouveau Diable Rouge a déjà été annoncé sur le départ plus tôt cet été, mais il devrait finalement rester.