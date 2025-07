Anderlecht veut accélérer, la Championship doit réagir : où en est le dossier Adriano Bertaccini ?

Adriano Bertaccini s'apprête à franchir un cap dans sa carrière. La grande question est désormais de savoir où le buteur du STVV posera ses valises. Tour d'horizon des options qui s'offrent à lui.

La première journée de la nouvelle saison de Jupiler Pro League est désormais derrière nous. Plusieurs joueurs se sont distingués, à l’image de Simon Mignolet ou du jeune Nathan De Cat. Mais aucun n’a eu un impact aussi direct sur le sort d’un match qu’Adriano Bertaccini.

Le duel entre Saint-Trond et La Gantoise semblait pourtant bien parti pour décrocher la palme du match le plus ennuyeux de la semaine, presque à égalité avec Cercle - Dender. Jusqu’à la 70e minute, les occasions étaient rares, la créativité aux abonnés absents. STVV proposait un peu plus de jeu que les Buffalos, mais sans parvenir à concrétiser. Puis, Bertaccini est monté au jeu… et tout a changé.

Quelques minutes plus tard, il provoque l’ouverture du score : une passe de Louis Patris en sa direction est détournée dans ses propres filets par Lopes Da Silva. Après l’égalisation gantoise, Bertaccini inscrit un superbe but, avant de délivrer une passe décisive. Résultat final : 3-1 pour Saint-Trond, avec un Bertaccini en feu.

Un transfert inévitable

Officiellement, c’est Davy Roef qui a été élu Homme du Match. Mais pour nous, aucun doute : Bertaccini méritait cette distinction. Qui peut faire mieux en vingt minutes ? Il n’est donc pas étonnant qu’il attise les convoitises. Et pas seulement à l’étranger : Anderlecht aussi est entré dans la danse.

Un départ semble inévitable, comme l’ont confirmé son entraîneur Wouter Vrancken et son coéquipier Rein Van Helden après la rencontre. Reste à voir où il posera ses valises. D’après nos informations, plusieurs pistes sont sur la table.

L'Angleterre ou Anderlecht pour l'aspect sportif

Southampton, Norwich et Coventry — trois clubs de Championship — ont déjà manifesté leur intérêt. Un transfert dans ce championnat compétitif pourrait représenter une excellente opportunité pour progresser, d’autant que la montée en Premier League dans un an ou deux n’est pas une illusion pour ces équipes ambitieuses. On attend cependant une offre venue d'Outre-Manche, supposément dans les prochains jours. Coventry se montre plus concret dans son approche, mais n'a encore rien proposé.

Le Sporting d'Anderlecht s’est également positionné. Mais Bertaccini trouverait-il sa place dans un effectif où Vazquez et Dolberg sont toujours présents ? Selon nos observateurs du RSCA, Johan Walckiers et Florent Malice, c'est envisageable — peut-être dans un système à deux attaquants, aux côtés de Dolberg. Cela dit, après avoir terminé co-meilleur buteur de la saison passée avec Tolu Arokodare dans un club qui jouait le maintien, que lui reste-t-il à prouver en Pro League ?

La tentation américaine

Aux États-Unis, le LAFC, le New York City FC et le Real Salt Lake ont montré un intérêt à l'entourage du joueur. Moins séduisante sur le plan sportif, la MLS offre toutefois un confort de vie certain et un beau contrat à la clé. De quoi profiter pleinement de la vie en dehors des terrains, même si cela l’éloignerait de sa famille proche.

D’autres clubs suivent la situation de près. Le RC Lens, intéressé en janvier, semble revenir à la charge. Selon nos informations, La Gantoise et le Standard, un temps mentionné, n'ont jamais montré un intérêt aussi concret que les clubs ci-dessus. Anderlecht, de son côté, envisage de faire une première offre cette semaine afin de lancer les hostilités. Les autres devront décider de suivre ou de se coucher, dans ce jeu de poker qui n'est pas encore terminé.