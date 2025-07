Israël plutôt que Genk ou Malines : le père de Jelle Bataille s'exprime sur le choix surprenant de son fils

Jelle Bataille a signé au Maccabi Haïfa. Un choix étonnant, compte tenu de la situation actuelle en Israël. Son père, Kurt, s'en est expliqué et a révélé que deux clubs de la Jupiler Pro League étaient également une option pour l'ancien Anversois.

Jelle Bataille a quitté le Royal Antwerp de manière surprenante cet été. Peu après son départ, une autre nouvelle inattendue est tombée : le défenseur latéral s’est engagé avec le Maccabi Haïfa.

Un choix pour le moins étonnant, surtout dans le contexte du conflit en cours qui concerne Israël. Le père du joueur, Kurt Bataille, également entraîneur adjoint au KV Courtrai, s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes du Nieuwsblad.

"Il est faux de croire que nous restons indifférents à cette situation ou que nous vivons dans notre bulle. Ce qui se passe là-bas nous touche profondément et nous ressentons de l’empathie. Mais Jelle est un footballeur professionnel, et pour lui, cela reste avant tout un travail", explique-t-il.

Genk et Malines voulaient Jelle Bataille

Il révèle également que deux clubs de Jupiler Pro League étaient intéressés par son fils. "Il y avait plusieurs alternatives. Le Racing Genk était une option, mais El Ouahdi devait d’abord partir, et ce n’est pas encore le cas. Fred Vanderbiest a aussi appelé pour Malines, mais Jelle était libre et ne souhaitait pas toucher un salaire inférieur à celui qu’il percevait à Antwerp."

Finalement, c’est le Maccabi Haïfa qui est passé à l’action. "Lior Refaelov a pris contact et tenait absolument à ce que Jelle vienne. Quand nous avons appris cela, nous avons évidemment eu des doutes. Aujourd’hui, entendre parler d’Israël suscite forcément une certaine appréhension."

"Mais le contrat proposé était de haut niveau, pour une durée de trois ans, et tout a été organisé avec rigueur. Avant de signer, Jelle et sa compagne ont passé trois jours sur place, et ils ont constaté que la situation était calme et sécurisée", conclut Kurt Bataille.