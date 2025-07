Le meilleur espoir de Pro League en 2024 en route vers l'Arabie Saoudite à seulement 21 ans ?

Passé dix années au sein du centre de formation du Sporting d’Anderlecht, c’est sous les couleurs du Racing Genk que Bilal El Khannouss s’est révélé aux yeux du grand public.

Le milieu offensif marocain, qui a fait ses débuts professionnels avec les Limbourgeois, a été élu Espoir de l’année à deux reprises, en 2022 et en 2024, lors de la cérémonie du Soulier d’Or. Il avait été devancé par Arthur Vermeeren en 2023.

Transféré l’été dernier à Leicester City pour 22,5 millions d’euros, El Khannouss n’a pas réussi à éviter la relégation du club en Championship. Son avenir pourrait déjà s’écrire loin des Foxes, lui qui continue de susciter l’intérêt de plusieurs formations de Premier League.

Mais alors que les clubs anglais reprennent leur préparation estivale, c’est une destination inattendue qui est évoquée pour le joueur de 21 ans. Selon le journaliste britannique Ben Jacobs (Give Me Sport), le club saoudien d’Al-Ahli s’intéresse de près à l’international marocain.

Le club aurait annoncé viser entre six et huit renforts lors de ce mercato, et El Khannouss figurerait parmi les priorités, au même titre que l’ancien Genkois Wilfried Ndidi ou encore Yves Bissouma. Sous contrat jusqu’en 2028, sa valeur marchande est actuellement estimée à 28 millions d’euros.

Al-Ahli say they are prioritising “six to eight new players” this summer.👀



Understand midfield is the top priority to strengthen in.



Yves Bissouma, Bilal El Khannouss and Wilfred Ndidi discussed internally.



Al-Ahli even enquired on Morgan Gibbs-White before window opened.🟢 pic.twitter.com/4NjGaVMRsm