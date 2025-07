Où se jouera finalement Belgique - Liechtenstein ? "Nous pensions avoir tous les accords"

L'Union belge a annoncé que la rencontre de qualification entre la Belgique et le Liechtenstein, en novembre prochain, se jouera au stade du Standard. Mais le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, s'y oppose. La Fédération pensait avoir suivi la procédure et entend trouver une solution.

Où se jouera Belgique – Liechtenstein, dernière rencontre de qualification pour la Coupe du monde 2026, le 18 novembre prochain ? Selon l’affiche publiée lundi par l’Union belge et le Standard, ce match devrait se tenir à Sclessin, dans le stade du club liégeois.

Mais cette annonce a été rapidement nuancée par le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, qui s’est exprimé dans plusieurs médias francophones quelques heures plus tard. Selon lui, la ville est toujours sous tutelle et confrontée à de graves problèmes liés à la toxicomanie. "Le football représente une charge financière considérable", a-t-il déclaré, précisant que la tenue du match ne serait possible que si des renforts de la réserve de la police fédérale sont envoyés, à charge de l’État.

Où se jouera Belgique - Liechtenstein en novembre ?

Pendant ce temps, les billets ont déjà été mis en vente ce lundi. Malgré les difficultés rencontrées sur le site en raison de l'affluence, plusieurs supporters semblent avoir pu se procurer des places. L’Union belge souhaite donc éviter à tout prix un changement de lieu à ce stade de l’organisation.

Interrogé par le groupe Belga, le porte-parole de la fédération, Pierre Cornez, a indiqué que l’Union belge pensait disposer de toutes les autorisations nécessaires pour organiser la rencontre au stade Maurice Dufrasne. "Nous avions l’aval du club, le Standard, et nous pensions que tout était en ordre au vu des autorités locales. Des contacts auront lieu prochainement et tout sera mis en œuvre pour trouver une solution", a-t-il précisé.

Il n’est donc pas encore certain que les Diables Rouges effectueront leur retour à Sclessin pour la première fois depuis le 31 août 2017, et cette victoire 9-0 contre Gibraltar, marquée par un but en retournée, puis une exclusion d’Axel Witsel.