C'est fait : Steven Alzate va retrouver Ronny Deila, son ancien entraîneur au Standard

Prêté au Standard par Brighton, Steven Alzate avait livré une première saison très intéressante avec les Rouches, sous les ordres de Ronny Deila. Aux côtés de Philip Zinckernagel, le milieu de terrain colombien avait véritablement renforcé la qualité de l'entrejeu liégeois.

Sa deuxième saison en bord de Meuse fut beaucoup moins bonne. À nouveau prêté alors qu’il espérait s’imposer en Premier League, Steven Alzate avait terminé la saison avec les pieds de plomb, constatant que les Rouches ne disputeraient pas les Champions Play-Offs.

L’été dernier, à son retour du Standard, Alzate avait été laissé sans club par Brighton. Il est resté deux mois sans contrat avant de rejoindre Hull City, en Championship, dans les dernières heures du mercato.

Un contrat de deux ans l’attendait, assorti d’une troisième année en option. Lors de sa première saison, Steven Alzate a disputé 29 matchs pour près de 2 000 minutes de jeu. Ce sera toutefois sa seule saison à Hull.

En effet, l’ancien du Standard va retrouver son ex-mentor chez les Rouches, Ronny Deila, à Atlanta United, selon les informations de Ben Jacobs, du média anglais Give Me Sport. Le club de MLS débourse une indemnité de 1,75 M€ ainsi que des bonus pour s’attacher ses services.

Steven Alzate is now finalising his move to Atlanta United. Fee is £1.5m plus add-ons, as revealed with @alex_crook.🐯 https://t.co/BKfCywNx7s