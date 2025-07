Surprise confirmée : un ancien de l'Union va signer à Anderlecht !

Anderlecht en quête d'une doublure pour Coosemans : Joachim Imbrechts (ex-Union) en approche, Mads Kikkenborg poussé vers la sortie

On sait depuis le début de l'été que le Sporting d'Anderlecht est à la recherche d'un nouveau gardien de but. La piste Thomas Kasminski a un temps été citée, mais le RSCA veut un deuxième gardien et ne veut pas revivre l'épisode Dupé - Schmeichel.

Le RSCA s'est donc mis à la recherche d'une doublure pour son joueur de la saison dernière, Colin Coosemans, et a jeté, après des semaines d'analyse, son dévolu sur Joachim Imbrechts, selon nos confrères de la Dernière Heure.

Joachim Imbrechts va rejoindre Anderlecht

Formé à l'UR Namur et au Sporting Charleroi, le gardien de 23 ans est libre depuis son départ du Parc Duden, l'été dernier. Il a joué trois matchs pour l'équipe première de l'Union.

Un bilan suffisamment convaincant pour Anderlecht, selon le groupe Rossel, qui a offert un contrat d'un an à Joachim Imbrechts, qui pourrait aussi jouer avec les RSCA Futures la saison prochaine.

L'ancien portier de l'Union a déjà joué plusieurs matchs amicaux avec les U23 d'Anderlecht, ces derniers jours. Sa signature n'est donc pas si surprenante, même si Jordan Zirkzee, le frère de Joshua, n'a, lui, pas pu signer.