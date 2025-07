Le dilemme de Besnik Hasi avec Thorgan Hazard : meilleur que Mario Stroeykens, mais...

Thorgan Hazard s'est illustré face à Westerlo. Auteur de deux buts et d'une prestation solide, le milieu offensif de 32 ans a démontré qu'il pouvait encore jouer un rôle clé à Anderlecht. Reste à voir s'il parviendra à maintenir ce niveau de performance semaine après semaine.

En ce début de saison, Thorgan Hazard semblait avoir disparu de la hiérarchie à Anderlecht. Sur le flanc gauche, Angulo et Kanaté étaient préférés, à droite Degreef avait la cote, et en position de numéro 10, Mario Stroeykens bénéficiait de la confiance du staff. Mais la donne a changé après la prestation convaincante d’Hazard face à Westerlo, ponctuée par un doublé et un match plein.

Des doutes légitimes

Les derniers mois n’ont pas été simples pour l’ancien international belge. De retour d’une grave blessure au ligament croisé, il a peiné à retrouver son niveau. Ni en Champions Play-offs, ni en finale de la Coupe, il n’avait réussi à faire la différence. Cette période creuse a semé le doute, tant à l’extérieur qu’en interne.

Mais désormais, Hazard semble avoir retrouvé la forme physique et mentale. Son implication à l’entraînement a convaincu le staff, et contre Westerlo, il a prouvé qu’il pouvait encore être décisif. Techniquement au-dessus, il conserve une vision du jeu et un sens du placement que peu possèdent. Et même si tout le monde ne partage pas cet avis, il reste aujourd’hui plus fiable et impactant que Mario Stroeykens, qui possède un grand potentiel mais manque encore d’expérience.

Un profil atypique dans le système de Hasi

Reste que Thorgan Hazard ne correspond pas totalement au profil recherché par Besnik Hasi. L’entraîneur anderlechtois privilégie la vitesse, la verticalité et la rigueur tactique, surtout sur les ailes. À l’inverse, Hazard est un joueur plus libre, qui aime évoluer entre les lignes, loin des consignes strictes.

C’est pourquoi son avenir à Anderlecht semble davantage se dessiner en tant que meneur de jeu. Si Mario Stroeykens devait quitter le club d’ici la fin du mercato, la voie vers une titularisation régulière pourrait s’ouvrir pour lui.

Un avenir à Bruxelles

Contrairement à certains de ses pairs, Thorgan Hazard n’est pas tenté par une aventure au Moyen-Orient. Il souhaite rester proche de sa famille et offrir de la stabilité à ses quatre filles. Un départ ne semble donc pas d’actualité.

Sous contrat jusqu’en 2026, il se sent bien à Anderlecht et entend encore prouver sa valeur en Belgique. Le club, de son côté, compte sur lui : son salaire implique une certaine exigence de rendement. Sa prestation contre Westerlo représente donc une étape importante dans sa réaffirmation.

Hazard a rappelé qu’il avait encore beaucoup de talent à offrir. S’il parvient à enchaîner les prestations et à éviter les pépins physiques, il pourrait bien redevenir un homme fort du Sporting. À lui de confirmer.