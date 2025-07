Pisté par Charleroi en janvier, il quitte la Belgique pour le Moyen-Orient

Ciblé par Charleroi et le Beerschot au mois de janvier, Julien Ngoy était libre depuis le 30 juin. Il s'est engagé au Koweït, pour un an et une année supplémentaire en option.

Arrivé librement à Malines en provenance de l'AS Eupen en juillet 2022, Julien Ngoy n'a jamais réussi à s'imposer derrière les casernes, entre autres à cause de quelques blessures. Prêté à Kasimpasa il y a deux ans, il est revenu dans le noyau de Besnik Hasi à Malines la saison dernière, mais n’a pas eu voix au chapitre. L'attaquant de 27 ans n'a pris part qu'à neuf rencontres, pour 128 petites minutes au total. Remis d'une entorse à la cheville assez conséquente contractée en début de saison, Julien Ngoy était à nouveau disponible, mais n'a pas été appelé par Besnik Hasi. En janvier, il avait été contacté par le Beerschot et Charleroi dans les dernières heures du mercato, mais un accord n’a pas pu être trouvé. Julien Ngoy signe au Koweït En fin de contrat depuis le 30 juin, Julien Ngoy avait cette fois la possibilité de s’engager où il le souhaitait. Mais juste après une telle saison, les intéressés ne se sont pas montrés extrêmement nombreux. Il a tout de même réussi à trouver un nouveau point de chute. L'information est officielle : Julien Ngoy rejoint Al-Arabi SC, au Koweït. Le Belgo-Congolais a signé un contrat d’un an avec une année supplémentaire en option. 🎯 جوليان نغوي.. عرباوي



