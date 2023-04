Le salaire astronomique proposé par un club d'Arabie Saoudite à Lionel Messi

L'histoire d'amour entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain fut de courte durée et semble déjà toucher à sa fin. L'Argentin n'est pas satisfait pas les résultats sportifs du club de la capitale ainsi que du traitement que lui réservent les supporters du Parc des Princes et songerait à quitter Paris cet été.

Selon les informations de Fabrizio Romano, un club d'Arabie Saoudite, à savoir le deuxième du championnat Al-Hilal, proposerait au septuple Ballon d'Or un salaire de...400M€ par an. Toujours selon le journaliste italien, le champion du Monde en titre aurait comme priorité absolue de rester en Europe et veut des certitudes concernant le projet sportif du PSG.

Naturellement, les rumeurs au sujet d'un retour au FC Barcelone vont bon train. On se doute qu'il s'agit de l'envie première de Messi, tandis que le Barça attend les résultats du fair-play financier pour savoir s'il peut se permettre ce coup. La saga de l'été est déjà enclenchée.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.



◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees.