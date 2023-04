Leandro Trossard mis à l'honneur avec Arsenal !

Leandro Trossard (28 ans) a été élu Joueur du Mois de mars avec Arsenal. Une belle récompense, qui couronne le mois fantastique du Diable Rouge : 6 assists en 5 rencontres, dont son fameux "triplé d'assists" face à Fulham le 12 mars dernier.

Trossard était arrivé le 20 janvier en provenance de Brighton & Hove Albion contre 24 millions d'euros, après une fin de parcours compliquée chez les Seagulls en raison d'un conflit avec son entraîneur.

🥁 Presenting our March Player of the Month…



🥇 @LTrossard

🥈 @BukayoSaka87

🥉 @gabimartinelli



Congratulations, Leo 🤩