Le PSG fait son mea culpa après la polémique Mbappé !

Plus tôt ce jeudi, une polémique surprenante éclatait : Kylian Mbappé regrettait qu'une campagne pour les réabonnements en vue de la saison 2023-2024 ait été publiée sans le prévenir, et ce alors qu'elle met le Français en vedette.

"Ce n'est pas le Kylian Saint-Germain", regrettait Mbappé, la vidéo ne mettant en avant aucun autre joueur que lui. Ce soir, France Bleu croit savoir que le PSG et son joueur phare se sont expliqués : la campagne n'avait pas été validée par le service communication, et le club a reconnu son erreur.

La direction du Psg et le clan Mbappé se sont expliqués au sujet de la video et du message du joueur sur Instagram cet apm. Le club a fait son mea culpa et reconnu son erreur pour ce clip qui n a pas été validé par la com Psg et le joueur) @francebleuparis #fbsport